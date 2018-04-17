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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor

Giriş Tarihi: 17.04.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 09:48
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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yetiştirilen lar, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, üretimiyle de adından söz ettiriyor.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan ala çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Bölge halkının ve çevre kentlerin ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor.

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'Fırat'ın ları yurt dışına satılıyor
'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi.

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