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Haberler Yaşam Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:40

Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

DHA
Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Olay, Sancaktepe'de yaşandı.

Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti.

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Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

Fırçayla durdurmak istedi hastanelik oldu! Talihsiz adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

"KAPAĞI AÇTIKTAN SONRA DURDURAMADIM"
Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.

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