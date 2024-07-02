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Haberler Yaşam Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:09

Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Erzurum'da, fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldüren ve yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılan Bilal Acar hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, savunmalarına yer verilen Acar, maktulü öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Acar, "Bıçağı alarak korkuyla 3-4 defa salladım. Yaralandığını görünce bıçağı bıraktım." dedi.

AA
Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2023'te Yakutiye ilçesine bağlı bir fırında yaşanan olayda Muhammet Emin Seçer'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Bilal Acar (28) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık ve katılan beyanları, olay yeri inceleme raporu, adli ölü muayene ve otopsi tutanağı, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

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Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Kararda, savunmalarına yer verilen Acar, maktulü öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Olay günü trafik kazası geçirdiğini ve yanına gelen polislerin yaptığı üst aramasında uyuşturucu bulduğunu anlatan Acar, yanındaki arkadaşının maktule durumu anlattığını ve onun da bunu patronları dahil tüm çalışanlara anlattığını iddia etti.

Karakolda işlemleri bittikten sonra fırına gittiğini ve maktule duyduklarının doğru olup olmadığını sorduğunu ifade eden Acar, şu iddialarda bulundu:

Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

"BIÇAĞI ALDIM, 3-4 KEZ SALLADIM"

"Muhammet bana sinkaflı küfürlerde bulundu, karşılıklı küfürlerde bulunduk. Muhammet küfrederken gözleri bıçağa gitti, almak için hamle yapınca ben de hamle yaptım. Bıçağı alarak korkuyla 3-4 defa salladım. Yaralandığını görünce bıçağı bıraktım. Öldürme amacım olsaydı, eylemime devam edebilirdim, kimse araya girmeksizin eylemime son verdim. Aramızda öncesinde bir husumetimiz yoktu. Olay günü öğlen saatlerinde beni aradı ve 'Uyuşturucu var, alıyor musun?' dedi. Ben de hayır dedim ve aramızda hafif sürtüşme oldu."

Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Katılan E. Seçer ise beyanında eşi Muhammet Emin Seçer'in uyuşturucu kullandığını ve Acar'dan uyuşturucu aldığını bildiğini anlattı.

Kararın, delillerin değerlendirilmesi, kabul ve gerekçe kısmında ise şunlara yer verildi:

"Her ne kadar sanık, maktule yönelik eylemini ikrar etmesine rağmen öldürme kastı olmadığını beyan etmiş ise de dosyada mevcut olan olay yerini gösterir kamera kaydı, görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde sanığın elinde bıçak varken maktulün çalıştığı hamurhane bölümüne giriş yaptığı, maktulle çok kısa bir süre konuştuğu, maktulün batın bölgesine üç kez bıçakla vurduğu, sonrasında sanığın maktule arkadan sarılarak sağ eli ile boğazını tuttuğu, elinde bıçak olan sol elini de maktulün boğazına götürdüğü, olayın olay yerinde bulunanlar tarafından müdahale edilmesi neticesinde sona erdiğinin anlaşılması karşısında katılan beyanları, tanık beyanları, sanık savunmaları dikkate alındığında sanık ile maktulün olay öncesine dayalı öldürmeyi gerektirir bir husumetlerinin bulunmadığı, her ne kadar sanık fiiline kendisinin son verdiğini söylese de incelenen kamera kaydına göre olayın olay yerinde bulunanlar tarafından müdahale edilmesi neticesinde sona erdiği sabit görülmüştür."

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