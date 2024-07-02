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Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:09
Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!
Erzurum'da, fırında birlikte çalıştığı arkadaşını bıçakla öldüren ve yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılan Bilal Acar hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, savunmalarına yer verilen Acar, maktulü öldürme kastının olmadığını öne sürdü. Acar, "Bıçağı alarak korkuyla 3-4 defa salladım. Yaralandığını görünce bıçağı bıraktım." dedi.