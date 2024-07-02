Fırında çalıştığı arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden sözleri ortaya çıktı: Bıçağı aldım 3-4 kez salladım!

Kararda, savunmalarına yer verilen Acar, maktulü öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Olay günü trafik kazası geçirdiğini ve yanına gelen polislerin yaptığı üst aramasında uyuşturucu bulduğunu anlatan Acar, yanındaki arkadaşının maktule durumu anlattığını ve onun da bunu patronları dahil tüm çalışanlara anlattığını iddia etti.