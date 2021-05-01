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Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 15:22

Fırınlar açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bugün , kaçta kapanıyor?

Hafta içi hafta sonu kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı sebebiyle araştırılıyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Yayınlanan genelge ile , kaça kadar açık sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu. İşte tam kapanmada fırınların çalışma durumu!

Fırınlar açık mı, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında ile ilgili son değişiklikler milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla tam kapanma sürecine geçildiğini duyurulurken fırınlar açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe gününden itibaren tam kapanma süreci başladı. Unlu mamül satışının yapıldığı fırınların çalışma durumu ise merak konusu oluyor. ? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Fırınlar açık mı, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI?

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında fırınların açık olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada fırınlar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken fırın çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

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Fırınlar açık mı, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Unlu mamül satışçısı ve ekmek almak isteyen vatandaşlar tarafından fırınların çalışma saatleri araştırılıyor. Yasak sürecinde belli saatlerde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şu an da olduğu gibi tam kapanma sürecinde de fırınlar açık olacak.

Fırınlar açık mı, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Fırınlar açık mı, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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