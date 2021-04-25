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Haberler Yaşam Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 13:20

Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

, hafta içi ve hafta sonu sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu fırınların açılış kapanış saatleri güncellendi. Bu gelişme ile beraber , kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor soruları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. İçişleri tarafından yayınlanan genelge ile fırınlarda pide kuyruklarının önüne geçmek ve yoğunluğu azaltmak adına çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Böylelikle, fırınlar açık mı sorusu yanıt buldu. İşte, 25 Nisan fırınlar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor konusuyla ilgili gelişmeler

Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

Kısmi kapanma döneminde ikinci haftanın sonuna yaklaşıldı. Bakkal ve marketler ile beraber de yeniden düzenlendi. Evlerdeki pide, ekmek gibi ihtiyaçların giderilmesi açısından gün içerisinde sık sık , kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı başında genelge yayınlanmış ve fırın çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirilmişti. Öte yandan, 24, 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınların açılış kapanış saatleri duyuruldu.

Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK VE KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

HAFTA İÇİ FIRINLAR KAÇTA KAPANIYOR?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Fırınlar bugün kaça kadar açık? 25 Nisan sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

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