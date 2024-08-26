Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
09:54
A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024 kataloğu çıktı! Ucuzun da ucuzu kırtasiye ürünleri bu hafta A101'de!
A101 marketin 29 Ağustos tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu çıktı. Perşembe günü raflarda yerini alacak A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar alışveriş listelerin hazırlıyor. A101'de bu hafta okul kırtasiye ürünlerinin yanı sıra yatak alezi, katlanır küvet, çalışma koltuğu, kitaplık, çalışma masası gibi birçok üründe kaçırılmayacak fiyatlar göze çarpıyor. İşte 29 Ağustos A101 kırtasiye ürünleri fiyat listesi ve haftanın yıldızları...