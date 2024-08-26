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Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:05

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM, 27-30 Ağustos tarihlerinden itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftanın yeni BİM aktüel kataloğu ile salı ve cuma günü birbirinden farklı onlarca ürün raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatı kovalayan vatandaşlar Bim aktüel 27-30 Ağustos 2024 kataloğu fiyat listesini inceliyor. İşte süper mertekte haftanın indirimleri...

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

BİM aktüel 27-30 Ağustos 2024 kataloğu çıktı. Süper marketin indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş severler listelerini hazırlıyor. İşte 23-30 Ağustos BİM haftanın indirimli ürünleri...

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

BİM AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 269 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 189,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 199 TL
Kerem Biberli Taze Peynir - 29,50 TL
İçim Şeftali ve Ananaslı Kefir - 49,50 TL
Dost Barista Süt - 29,50 TL
Torku Ayran - 29,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt - 45,50 TL
Danone Çilekli Big Cup - 39,50 TL

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İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 157,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur - 47,50 TL
Cem Siyah Sele Zeytin - 109 TL
Tat Kornişon Turşusu - 27,50 TL
Yayla Margarin Paket - 35 TL
Doğanay Elma Sirkesi - 18,50 TL
Duru Çiya Tohumu - 15,50 TL
Fide İlikli Kemik Suyu - 22,50 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

Bingo Toz Deterjan - 299 TL
Duru Şampuan - 34,75 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı - 175 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 99,75 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlı - 139,50 TL
NaturaLove Temalı Baskılı Peçete - 35 TL
Hyperactiv Ders Temizleyici - 39,50 TL
Pierre Cardin Oje - 18,50 TL
Korollastik Saklama Poşeti - 52,50 TL
Dermokil Leke Karşıtı 100 Bakım Kremi - 149 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?

BİM 28 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 490 NFS - 19.975,00 TL
Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 250 NF - 9.975,00 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE - 10.975,00 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM - 9.750,00 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS - 11.975,00 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40Y BMS - 10.475,00 TL

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