Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
10:05
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOĞU 27-30 Ağustos 2024 yayınlandı: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM, 27-30 Ağustos tarihlerinden itibaren geçerli yeni ve indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftanın yeni BİM aktüel kataloğu ile salı ve cuma günü birbirinden farklı onlarca ürün raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatı kovalayan vatandaşlar Bim aktüel 27-30 Ağustos 2024 kataloğu fiyat listesini inceliyor. İşte süper mertekte haftanın indirimleri...