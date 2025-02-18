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Haberler Yaşam FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:00

FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bulgur, mercimek, un, pirinç, hurma, sucuk, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Davlumbaz, ocak, fırın üçlüsü, mikser seti, çay makinesi, bardak çeşitleri, valizler, çelik termos, katlanabilir kesim matı, tepsi, mantı kalıbı, yağlık, patates ezici, tost makinesi, beyaz eşya seti Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

ŞOK marketin 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında hurma, un, çay, kadayıf gibi Ramazan'a özel ürünler yer alırken; çay makinesi, tost makinesi, valiz çeşitleri, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Pilavlık Bulgur 50 TL

Mercimek 38,50 TL

Nohut 44,90 TL

Kuru Fasulye 52,90 TL

Tunus Hurma 300 g 34,90 TL

Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL

Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL

Çay 1000 g 175 TL

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 52,50 TL

Revani 300 g 59 TL

Kemalpaşa Tatlısı 140 g 25 TL

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FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Dana Kangal Sucuk 190 TL 200 g ( 1 Alana 1 Bedava)

Dil/ Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 72,50 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri ï 500 g 135 TL

Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 69,50 TL

Dilimli Pastırma 120 g 139 TL

FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL

Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL

Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL

İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL

Dantel Desenli Tepsi 149 TL

Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL

3'lü Buzdolabı Organizeri 129 TL

Saklama Kabı 49,95 TL

Saklama Kabı 79,95 TL

Papatya Meyvelik 279 TL

Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL

Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL

FIRSAT BROŞÜRÜ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 indirimleri: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, termos, tepsi, mantı kalıbı...

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL

Mistost Izgara&Tost Makinesi 1.499 TL

Lusso El Blender Seti 1.799 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL

4'lü Sufle Kabı Sırlı 42,95 TL

Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL

El Yapımı Güveç Orta 99,95 TL

Galaksi Desenli Kapaklı Kase 3'lü 159 TL

Çelik Termos 399 TL

Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL

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