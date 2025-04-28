FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

ŞOK marketin30 Nisan Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerinde de indirimler mevcut. Ev ihtiyaçlarına yönelikP pke ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencereler de müşterileri bekliyor. İşte, ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 kataloğu ve fiyat listesi.