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FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
11:29
FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere
ŞOK aktüel 30 Nisan-06 Haziran 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Peynir, yoğurt, börek, pirinç, çay, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz seti, banyo paspası, halı ve koltuk yıkama makinesi, terlik, tencere seti, çay seti, makarna tabağı, saklama kapları, hasır tepsiler Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 30 Nisan-6 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...