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Haberler Yaşam FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:29

FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

ŞOK aktüel 30 Nisan-06 Haziran 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Peynir, yoğurt, börek, pirinç, çay, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz seti, banyo paspası, halı ve koltuk yıkama makinesi, terlik, tencere seti, çay seti, makarna tabağı, saklama kapları, hasır tepsiler Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 30 Nisan-6 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

ŞOK marketin30 Nisan Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünlerinde de indirimler mevcut. Ev ihtiyaçlarına yönelikP pke ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencereler de müşterileri bekliyor. İşte, ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

30 NİSAN-6 HAZİRAN ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

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FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

30 NİSAN-6 HAZİRAN ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

30 NİSAN-6 HAZİRAN ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

FIRSAT GÜNLERİ! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Haziran 2025 indirimleri: Pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere

30 NİSAN-6 HAZİRAN ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU