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FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:10
FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...
BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına unutulmaz fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle kamp yapmayı sevenler için cazip indirimler öne çıkıyor. Çadır, kamp sandalyesi, sırt çantası, uyku tulumu, şişme mat ve çadır kazığı gibi ürünler, mağazalarda indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca gıda ürünlerinin yanı sıra ev ihtiyaçları da raflarda yer alacak. Termos, portatif ocak, çatal kaşık bıçak seti, halı koltuk temizleme makinesi, baskül, termometre, süpürge, vileda ve tencere çeşitleri gibi gibi pek çok üründe indirim fırsatları mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...