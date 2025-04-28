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Haberler Yaşam FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:10

FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına unutulmaz fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle kamp yapmayı sevenler için cazip indirimler öne çıkıyor. Çadır, kamp sandalyesi, sırt çantası, uyku tulumu, şişme mat ve çadır kazığı gibi ürünler, mağazalarda indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca gıda ürünlerinin yanı sıra ev ihtiyaçları da raflarda yer alacak. Termos, portatif ocak, çatal kaşık bıçak seti, halı koltuk temizleme makinesi, baskül, termometre, süpürge, vileda ve tencere çeşitleri gibi gibi pek çok üründe indirim fırsatları mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...

FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Bu haftaki indirimler kamp malzemeleri ve ev ihtiyaçlarına yönelik. Salı günü ise gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pekin ördeği 129,00 TL

Tereyağı 339,00 TL

Kaşar Peyniri 279,00 TL

Yoğurt 119,00 TL

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FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Maden suyu 37,50 TL

Kakaolu fındık kreması 129,00 TL

FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pudra şekeri 19,50 TL

Pastacı kreması 22,50 TL

Çikolata sos 47,50 TL

FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM AKTÜEL KATALOG 2 MAYIS 2025

Aile Çadırı 4299 TL

Balkonlu Çadır 4499 TL

Otomatik Çadır 1599 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Hamak 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2499 TL

Uyku Tulumu 759 TL

Kamp Yastığı 239 TL