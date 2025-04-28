FIRSAT FIRSAT ÜSTÜNE! BİM aktüel katalog 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Çadır, termos, tencere çeşitleri, kamp malzemeleri, çarşaf...

BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Bu haftaki indirimler kamp malzemeleri ve ev ihtiyaçlarına yönelik. Salı günü ise gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.