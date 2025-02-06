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Haberler Yaşam FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:52

FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimlerine yeni ürünler eklendi. 11 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim fırsatlarından faydalanmak isteyen alışverişseverler için minderli düşer kapaklı ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği, oto cam suyu ve çocuklar için birçok oyuncak seçeneği yer alıyor. Peki, 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler?

FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...

ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu araba sahiplerini sevindirdi. Radyatör antifrizi, oto cam suyu, akü, oto cam sileceği gibi birçok ürün raflarda alıcısıyla buluşacak. Yeni hafta indirimlerinde 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli olacak birçok kampanya yer alıyor. Tuvalet kağıdı 149 TL'den 75 TL'ye düşüyor. İşte, ŞOK aktüel 8 - 11 Şubat kataloğu!

FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...

8 - 11 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

  • Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL,
  • İkili Sehpa 499 TL
  • 12V 60A Akü 2.190 TL,
  • 3 litre Radyatör Antifirizi 119 TL,
  • 5 litre Oto Cam Suyu 79,95 TL,
  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL

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FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ!

  • Taşınabilir Masa Lambası 229 TL,
  • Mini Saç Düzleştirici 179 TL,
  • Cam Dekoratif Aydınlatma 229 TL,
  • 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL,
  • 40'lı Filtre Kahve Kağıdı 39,95 TL,
  • Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL,
  • Mandallı Fotoğraf Çerçevesi 129 TL,
  • Ahşap Ayna 99,95 TL,
  • Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti 149 TL,
FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...
  • Kadın Soft Kumaş Pijama Takımı 399 TL,
  • Kadın Tek Alt İnce Polar 159 TL,
  • Çapraz Omuz Çantası 179 TL,
  • Zincirli Omuz Çantası 229 TL,
  • Kutulu Kemer 69,95 TL,
  • Kadın Kürklü Terlik 119 TL,
  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL,
  • Spor Tayt 99,95 TL,
FIRSAT GÜNLERİ! 💥 8 - 11 Şubat ŞOK aktüel ürünler neler? Ayakkabılık, ikili sehpa, oto cam sileceği...

ŞOK AKTÜEL FIRSAT GÜNLERİ! 👆

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