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FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
19:42
FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...
Tarım Kredi Kooperatif Market, Şubat ayı boyunca özel fırsat günleri düzenliyor. 8 Şubat - 19 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, raflarda pek çok indirimli ürün bulunuyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve bulaşık deterjanı gibi indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, ısıtıcılar, dolaplar, ayakkabılıklar, makyaj masası gibi ev eşyaları ve cep telefonları da uygun fiyatlarla satışta. İşte; Tarım Kredi katalog 8-19 Şubat aktüel kataloğu ve fiyat listesi...