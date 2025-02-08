FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 8-19 Şubat tarihleri arasında büyük indirim fırsatları sunuyor. Bu dönemde, tencere setleri, ısıtıcılar, dolaplar ve elektrikli süpürgeler gibi ürünler cazip fiyatlarla satışta. İşte, Şubat ayına özel Tarım Kredi aktüel kataloğu.