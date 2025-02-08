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Haberler Yaşam FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:42

FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatif Market, Şubat ayı boyunca özel fırsat günleri düzenliyor. 8 Şubat - 19 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, raflarda pek çok indirimli ürün bulunuyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerinde çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve bulaşık deterjanı gibi indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, ısıtıcılar, dolaplar, ayakkabılıklar, makyaj masası gibi ev eşyaları ve cep telefonları da uygun fiyatlarla satışta. İşte; Tarım Kredi katalog 8-19 Şubat aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, 8-19 Şubat tarihleri arasında büyük indirim fırsatları sunuyor. Bu dönemde, tencere setleri, ısıtıcılar, dolaplar ve elektrikli süpürgeler gibi ürünler cazip fiyatlarla satışta. İşte, Şubat ayına özel Tarım Kredi aktüel kataloğu.

FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ AKTÜEL 5-19 ŞUBAT İNDİRİMLERİ

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FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ AKTÜEL 5-19 ŞUBAT İNDİRİMLERİ

FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ AKTÜEL 4-10 ŞUBAT

FIRSAT GÜNLERİ BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel 8-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ AKTÜEL 4-10 ŞUBAT

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