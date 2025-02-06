FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

Tarım Kredi Kooperatif Market, 5 - 9 Şubat tarihleri için büyük indirim kampanyalarını duyurdu. Bu hafta geçerli olan fırsatlar, alışveriş severleri oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor. Çeşitli ürün kategorilerinde yapılan indirimler ve fiyat bilgileri paylaşıldı. İşte, 5-9 Şubat arasındaki Tarım Kredi indirimi güncel ürün kataloğu ve fırsatlar!