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Haberler Yaşam FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:53

FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

Tarım Kredi Kooperatif Market, Şubat ayının başına yeni aktüel kataloğu yayımladı. 5- 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olan fırsatlar listesinde, çeşitli ürünlerde göz alıcı indirimler sunuluyor. Haftalık indirimler arasında, temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Bu hafta özellikle çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, yer silme setleri ve bulaşık deterjanları gibi temizlik ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 5-9 Şubat tarihleri arasındaki güncel kataloğu ve fiyat listesi!

FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

Tarım Kredi Kooperatif Market, 5 - 9 Şubat tarihleri için büyük indirim kampanyalarını duyurdu. Bu hafta geçerli olan fırsatlar, alışveriş severleri oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor. Çeşitli ürün kategorilerinde yapılan indirimler ve fiyat bilgileri paylaşıldı. İşte, 5-9 Şubat arasındaki Tarım Kredi indirimi güncel ürün kataloğu ve fırsatlar!

FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

TARIM KREDİ MARKET 31 OCAK-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Tava Peynir 600 g 79,90 TL

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

Ton Balığı 104,90 TL

Filtre Kahve 109,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL

Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL

i Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL

Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL

8'li Kağıt Havlu 84,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL

Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL

Bisküvi 38,90 TL

Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL

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FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

FIRSAT GÜNLERİ: Tarım Kredi 6-9 Şubat aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar!

matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

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