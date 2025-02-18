FIRSAT KATALOĞU! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 broşürü: Mikser, çay makinesi, kesim matı,mantı kalıbı...

ŞOK marketin 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında hurma, un, çay, kadayıf gibi Ramazan'a özel ürünler yer alırken; çay makinesi, tost makinesi, valiz çeşitleri, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu ve fiyat listesi.