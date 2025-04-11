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Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:35

FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

BİM, 11 Nisan'dan itibaren satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerle müşterilerini bekliyor. Özellikle temizlik kategorisinde oldukça cazip kampanyalar yer alacak. Banyo aksesuarları, çeşitli fırçalar, farklı özelliklere sahip moplar gibi ürünler reyonlarda yer alırken, halı-koltuk Yıkama makinesi 7.390 TL, buharlı temizleme makinesi 4.290 TL ve kendi kendine temizlenen şarjlı süpürge paspas 6.990 TL gibi fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

BİM'in 11 Nisan tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta, mağazada ankastre setler, katlanabilir e-bike'lar, blender setleri, erkek vücut bakım setleri, saç kurutma makineleri, akıllı cep telefonları, powerbank'ler, yüz masaj aletleri, televizyon modelleri, telefon tutucular, hoparlörler, ışıklı tripodlar ve kablosuz kulaklıklar gibi pek çok ürün satışa sunuluyor. İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

BİM 11 NİSAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA
Beyaz Turbo Cam Ankastre set: 9.250,00 TL

Blender Set 1.290 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 tl

Halı-Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

Katlanabilir e-Bike 39.990 TL

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FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

FIRSAT ŞÖLENİ

Kendi Kendini Temizleyen, Şarjlı Süpürge Paspas 6.990 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Ayak Bakım Seti 299 TL

Vücut Bakım Seti 699 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

YÜZLERCE ÜRÜN RAFLARDA

Robot Süpürge 11.990 TL

Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

32 İnç HD Uydu Alıcılı Led Televizyon 5.595 TL

Kablosuz Kulaklık 299 TL

Büyük Boy Valiz 879 TL

FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ

Küçük Boy Valiz 689 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 18 cm 499 TL

Rattan Koltuk 299 TL

Rattan Masa 1.099 TL

Masa Örtüsü 99 TL