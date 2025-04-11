FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...

BİM'in 11 Nisan tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta, mağazada ankastre setler, katlanabilir e-bike'lar, blender setleri, erkek vücut bakım setleri, saç kurutma makineleri, akıllı cep telefonları, powerbank'ler, yüz masaj aletleri, televizyon modelleri, telefon tutucular, hoparlörler, ışıklı tripodlar ve kablosuz kulaklıklar gibi pek çok ürün satışa sunuluyor. İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...