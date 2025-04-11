Haberler
Yaşam
FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...
Giriş Tarihi: 11.04.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:35
FIRSAT ÜRÜNLERİ RAFLARDA SATIŞTA! 11 Nisan BİM aktüel kataloğu: Halı-koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, dikey süpürge...
BİM, 11 Nisan'dan itibaren satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerle müşterilerini bekliyor. Özellikle temizlik kategorisinde oldukça cazip kampanyalar yer alacak. Banyo aksesuarları, çeşitli fırçalar, farklı özelliklere sahip moplar gibi ürünler reyonlarda yer alırken, halı-koltuk Yıkama makinesi 7.390 TL, buharlı temizleme makinesi 4.290 TL ve kendi kendine temizlenen şarjlı süpürge paspas 6.990 TL gibi fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, BİM 11 Nisan aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...