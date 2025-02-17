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FIRSAT ÜRÜNLERİ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, patates ezici, yağlık...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
16:49
FIRSAT ÜRÜNLERİ! ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu: Mikser, çay makinesi, bardak, valiz, patates ezici, yağlık...
ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bulgur, mercimek, un, pirinç, hurma, sucuk, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Davlumbaz, ocak, fırın üçlüsü, mikser seti, çay makinesi, bardak çeşitleri, valizler, çelik termos, katlanabilir kesim matı, tepsi, mantı kalıbı, yağlık, patates ezici, tost makinesi, beyaz eşya seti Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...