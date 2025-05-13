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SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:39
SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...
ŞOK 14-20 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu haftanın Çarşamba fırsatlarında temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinde cazip indirimler öne çıkıyor. Temel gıdada; siyah ve yeşil zeytin, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, hijyen ürünlerinde; şampuan, tıraş kolonyası, tuvalet kağıdı gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, sinek öldürücü, buharlı fan, piknik hasırı, valiz kılıfı gibi ev eşyaları da raflarda yer alacak. İşte, 14-20 Mayıs ŞOK aktüel indirimleri ve mağazalarda sizi bekleyen fırsatlar!