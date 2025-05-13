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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:39

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

ŞOK 14-20 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu haftanın Çarşamba fırsatlarında temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinde cazip indirimler öne çıkıyor. Temel gıdada; siyah ve yeşil zeytin, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, hijyen ürünlerinde; şampuan, tıraş kolonyası, tuvalet kağıdı gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, sinek öldürücü, buharlı fan, piknik hasırı, valiz kılıfı gibi ev eşyaları da raflarda yer alacak. İşte, 14-20 Mayıs ŞOK aktüel indirimleri ve mağazalarda sizi bekleyen fırsatlar!

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

20 Mayıs'a kadar geçerli ŞOK aktüel kataloğu, büyük indirimlerle raflarda! Alışveriş yapmak isteyenler, temel gıda ürünleri ve ev eşyalarında cazip fırsatlarla karşılaşıyor. İhtiyaç duyduğunuz ürünleri kaçırmamak için acele edin. İşte, bu hafta ŞOK aktüel indirimlerde sizi bekleyen ürünler ve fiyatlar!

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

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SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs indirimleri: buharlı fan, piknik hasırı, tuvalet kağıdı, zeytin,peynir...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ