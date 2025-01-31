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Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:17

BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

Tarım Kredi Kooperatif Market, şubat ayına özel yeni hafta broşürünü yayınlandı. 31 Ocak-9 Şubat kataloğunda birçok üründe dikkat çeken cazip indirimler yer alıyor. Haftalık indirim kataloğunda, temel gıda ve temizlik malzemelerinden binlerce üründe geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor. Bu hafta özellikle çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti, bulaşık deterjanı çeşitleri gibi ürünler uygun fiyatlarla dikkatleri çekiyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in 31 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasındaki güncel kataloğu ve fiyat listesi!

BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

Tarım Kredi Kooperatif Market, 31 Ocak -7 Şubat dönemi için sunacağı büyük indirim fırsatlarını duyurdu. Bu hafta geçerli olacak kampanyalar, alışveriş yapanları heyecanlandırıyor. Çeşitli ürün gruplarında yapılan indirimler ve fiyat detayları açıklandı. İşte, 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki güncel ürün kataloğu!

BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

TARIM KREDİ MARKET 31 OCAK-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Tava Peynir 600 g 79,90 TL

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

Ton Balığı 104,90 TL

Filtre Kahve 109,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL

Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL

i Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL

Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL

8'li Kağıt Havlu 84,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL

Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL

Bisküvi 38,90 TL

Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL

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BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

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