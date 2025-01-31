BÜYÜK İNDİRİM KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, yer silme seti

Tarım Kredi Kooperatif Market, 31 Ocak -7 Şubat dönemi için sunacağı büyük indirim fırsatlarını duyurdu. Bu hafta geçerli olacak kampanyalar, alışveriş yapanları heyecanlandırıyor. Çeşitli ürün gruplarında yapılan indirimler ve fiyat detayları açıklandı. İşte, 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki güncel ürün kataloğu!