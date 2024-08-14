Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
12:15
FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim'de!
Bim aktüel katalog 16 Ağustos Cuma ürünleri ile yayında. Birbirinden farklı ürünün yer aldığı katalogda bu hafta her ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor. Salı listesinde aksesuar ürünleri, makyaj malzemeleri ve daha fazlası yer alırken, Cuma listesinde 4 metre çekme karavan, no frost buzdalabı, 8 kg çamaşır makinesi, verandalı 8500 flat tiny house gibi ürünler yer alıyor. Peki, Bu hafta Bim'de neler var? İşte, 16 Ağustos Bim aktüel katalog!