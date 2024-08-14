Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:15

FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim'de!

Bim aktüel katalog 16 Ağustos Cuma ürünleri ile yayında. Birbirinden farklı ürünün yer aldığı katalogda bu hafta her ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor. Salı listesinde aksesuar ürünleri, makyaj malzemeleri ve daha fazlası yer alırken, Cuma listesinde 4 metre çekme karavan, no frost buzdalabı, 8 kg çamaşır makinesi, verandalı 8500 flat tiny house gibi ürünler yer alıyor. Peki, Bu hafta Bim'de neler var? İşte, 16 Ağustos Bim aktüel katalog!

FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!

Bim aktüel ürünleri gündemde. 16 Ağustos ürünleri ile yakından takip edilen katalogda haftanın ürünleri kullanıcılar tarafından inceleniyor. Birçok ürünün yer aldığı listede bu haftada verandalı 8500 flat tiny house ve 4 metre çekme karavan en çok ilgi gören ürünler oldu. İşte, Bim aktüel 16 Ağustos ürünleri…

FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS ÜRÜNLERİ

4 METRE ÇEKME KARAVAN 279.000 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!
  • No Frost Buzdalabı 19.975 TL
  • 8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL
FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!

VERANDALI 8500 FLAT TİNY HOUSE 599.000 TL

FIRSATLAR BAŞLADI! BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS | Haftanın fırsatları ile çekme karavan, No Frost Buzdalabı, Çamaşır makinesi bu Cuma Bim’de!
  • Senna 42″ Full HD Google Tv 6.399 TL
  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.975 TL
  • Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL
  • Range Epilasyon Aleti 249 TL
  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 849 TL
  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 6'sı 1 Arada 2.675 TL
  • Polosmart Wag Maşası 399 TL
  • Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 49 TL
  • Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 99 TL
  • Polosmart Smart Tartı 329 TL
  • Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 249 TL
  • Polosmart Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL
  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 499 TL
SON DAKİKA