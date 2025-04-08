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Haberler Yaşam FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:19

FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi aktüel kataloğu yayımlandı. 8-14 Nisan'da binlerce farklı üründe birbirinden uygun fiyatlar ve seçenekler alıcılarla buluşuyor. Her bütçeye uygun ürünlerde temel gıdadaki fırsatlar dikkatler kaçmıyor. Ucuz ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bütçe dostu seçeneklere yöneliyor. Bu haftanın yıldızları arasında deterjanlar, tuvalet kağıdı, çay, şampuan çeşitleri, zeytin çeşitleri, yoğurt, tereyağ, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı yer alıyor. İşte 8-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!

FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu haftanın indirimli ürünleri sepetleri dolduruyor. Birbirinden farklı ürün ve geniş yelpazede gıda ve hijyen ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yeni katalogda yerini aldı.Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler kataloğu incelemeye koyuldu. İşte Tarım Kredi aktüel 8-14 Nisan kataloğu!

FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ 8-14 NİSAN

Süzme peynir (850 g) – 145,90 TL

Tavuk bonfile çeşitleri (kg) – 209,90 TL

Donuk pizza karışık (400 g) – 114,90 TL

Yağlı yoğurt (3000 g) – 115,00 TL

Ayçiçek yağı (5 L) – 318,00 TL

Fermente dana sucuk (kg) – 89,00 TL

Tam yağlı süt (1 L) – 31,75 TL

Osmancık pirinç (2,5 kg) – 59,90 TL

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FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG 8-14 İNDİRİMLERİ

Tuvalet kağıdı (40'lı) – 239,90 TL

Toz deterjan (7 kg) – 249,90 TL

Şampuan (330 ml) – 139,90 TL

Kuru sele siyah zeytin (400 g) – 89,90 TL

Siyah zeytin (291–290 g) – 79,90 TL

Çay (1 kg) – 194,90 TL

Gazlı içecekler (1 L) – 21,50 TL

Çikolata ve kaplamalı atıştırmalıklar – %30 indirimli

FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ!

FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ!