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Haberler Yaşam FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:42

FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

ŞOK market, 9-16 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğuyla farklı ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerindeki indirimler, alışveriş yapanları memnun edecek. Zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye, dondurma çeşitleri, mantı ve içecek gibi birçok gıda ürününde dikkat çekici fiyat düşüşleri yer alıyor. Ayrıca, bilgisayar, beyaz eşya seti, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü, organizer, bebek yatağı, çarşaf, 3'lü bebek küvet seti ve mama sandalyesi gibi ev eşyaları da Çarşamba günü raflarda olacak. İşte, 9-16 Nisan tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyatlar!

FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

ŞOK market, 9-16 Nisan tarihleri arasında başlayacak olan indirimlerle alışveriş sepetlerini dolduracak fırsatlar sunuyor. Katalogda, zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, çay makinesi, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil ve bulaşık makinesi kapsülü gibi temizlik malzemeleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, 9-16 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi

FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA!

Bebek Yastık Kılıfı 75 TL,

Bebek Yastığı 59,95 TL,

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL,

Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL,

Keçe Organizer 64,95 TL, Askılı Organizer 50 TL, Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Çorap 25 TL,

2'li Bebek Çorabı 25 TL,

3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL,

Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

9- 15 NİSAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

Tren Seti 149 TL,

Mini Sürpriz Yumurta 25 TL,

Oyuncak Köpek 299 TL,

Oyuncak Fil 199 TL,

Renkli Bebekler 39,95 TL,

Elektro Gitar 129 TL,

Sevimli Çıngıraklar 75 TL,

El Pervanesi Sevimli Hayvanlar 29,95 TL,

Ahşap Yapboz 119 TL,

FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ!

FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

25 TL üstü alışverişlerde geçerli:

400 gram Tam Yağlı Kaşar Peyniri 115 TL,

400 gram Kayseri Mantı 55 TL,

900 ml Bebek Şampuanı 95 TL ,

2 litre Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL