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FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
07:42
FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü
ŞOK market, 9-16 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğuyla farklı ürünlerde cazip fırsatlar sunuyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerindeki indirimler, alışveriş yapanları memnun edecek. Zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye, dondurma çeşitleri, mantı ve içecek gibi birçok gıda ürününde dikkat çekici fiyat düşüşleri yer alıyor. Ayrıca, bilgisayar, beyaz eşya seti, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil, bulaşık makinesi kapsülü, organizer, bebek yatağı, çarşaf, 3'lü bebek küvet seti ve mama sandalyesi gibi ev eşyaları da Çarşamba günü raflarda olacak. İşte, 9-16 Nisan tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyatlar!