FIRSATLAR KAÇMAZ! ŞOK aktüel 9-16 Nisan 2025 indirimleri: şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, bulaşık makinesi kapsülü

ŞOK market, 9-16 Nisan tarihleri arasında başlayacak olan indirimlerle alışveriş sepetlerini dolduracak fırsatlar sunuyor. Katalogda, zeytin, peynir, çay, sucuk, kahve, kuru fasulye gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, çay makinesi, şampuan, yumuşatıcı, sıvı sabun, ıslak mendil ve bulaşık makinesi kapsülü gibi temizlik malzemeleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte, 9-16 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi