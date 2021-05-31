Fitness - Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı? Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen spor salonları ve yüzme havuzlarının akıbeti bugünkü kabine toplantısı ardından belli olacak. 1 Haziran yani yarından sonra ülke çapında kademeli normalleşmenin ikinci adımına geçerken bu noktada "Yüzme havuzları, spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. Özellikle işletme sahipleri bu kurumların normalleşeceği tarihi iple çekiyor. Buna göre; Yüzme havuzları, spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar ve son dakika açıklamalarının detayları…