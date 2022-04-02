Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan, Müslümanlar tarafından birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Nefis mücadelesinden ayrılan müminler, herkesin iftar sofrasında yiyecek ekmeği olması için ihtiyaç sahiplerine yardım edecek. Bunun yolu da fitreden geçiyor. Fitre vermek Ramazan ayının geleneklerinden biri. Bu noktada Ramazan ayı gelmeden Diyanet tarafından 2022 fitre miktarı açıklandı. İslam alemi "fitre ne kadar?" sorusuyla bu miktara ulaşmaya çalışıyor. Peki, bu sene fitre ne kadar, fitre ne zaman verilir, kimlere verilir? İşte detaylar...