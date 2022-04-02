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Haberler Yaşam Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 18:37

Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

11 ayın sultanı ramazan ayının resmen başlaması, çeşitli soruları da beraberinde getirdi. İslam alemi bugün ilk oruçlarını tutuyor ve ilk iftarını yapacak. İhtiyaç sahiplerine ödenmesi gereken 2022 fitre miktarı da ilk iftardan önce sorgulanmaya başladı. Müslümanlar "fitre ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 2022 Ramazan ayı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarı, bu ay içerisinde verilecek. Peki, fitre ne kadar, ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir – kimlere verilmez? İşte 2022 fitre miktarı ve merak edilenler...

Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan, Müslümanlar tarafından birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Nefis mücadelesinden ayrılan müminler, herkesin iftar sofrasında yiyecek ekmeği olması için ihtiyaç sahiplerine yardım edecek. Bunun yolu da fitreden geçiyor. Fitre vermek Ramazan ayının geleneklerinden biri. Bu noktada Ramazan ayı gelmeden Diyanet tarafından 2022 fitre miktarı açıklandı. İslam alemi "fitre ne kadar?" sorusuyla bu miktara ulaşmaya çalışıyor. Peki, bu sene fitre ne kadar, fitre ne zaman verilir, kimlere verilir? İşte detaylar...

Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

FİTRE NE KADAR 2022?

Din İşleri Yüksel Kurulu tarafından yapılan fitre miktarı açıklaması şöyle:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 40 TL olarak belirlenmiştir."

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Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

"Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır."

"Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre tanıdık tanımadık birçok insana verilebilir. Ancak Hanefi mezhebince şu kişilere fitre verilmesi doğru değildir:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakası Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilmesi vaciptir. Bayram namazına kadar verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak bayramdan önce de verilebilir. Şafi mezhebinde ise bir mazeret olmadıkça fitreyi bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram kabul edilir.

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