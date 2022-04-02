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Fitre ne kadar 2022? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 18:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
18:37
11 ayın sultanı ramazan ayının resmen başlaması, çeşitli soruları da beraberinde getirdi. İslam alemi bugün ilk oruçlarını tutuyor ve ilk iftarını yapacak. İhtiyaç sahiplerine ödenmesi gereken 2022 fitre miktarı da ilk iftardan önce sorgulanmaya başladı. Müslümanlar "fitre ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 2022 Ramazan ayı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarı, bu ay içerisinde verilecek. Peki, fitre ne kadar, ne zaman verilir? Fitre kimlere verilir – kimlere verilmez? İşte 2022 fitre miktarı ve merak edilenler...