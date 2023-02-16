2023 Fitre ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılında geçerli olacak yeni fitre tutarını açıkladı. Bu ücreti 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara göndermek isteyenler ise bu noktada ''Fitre ne zaman verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile bu sorulara da açıklık getirdi. Bu ücret, isab miktarı malı olan Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Peki, 2023 Kişi başı fitre ne kadar oldu, kaç TL? Fitre ne zaman verilir, Ramazan ayından önce verilir mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.