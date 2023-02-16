2023 Fitre bedeli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu yılki fitre miktarı belli oldu. Açıklamada, bu ücretin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için erkenden ödenebileceği bilgisine yer verildi. Bu noktada depremzedelere yardım etmek isteyen kişiler, "2023 fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet ile fitre ne zaman verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu ile ilgili merak edilenler.