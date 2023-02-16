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Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:22

FİTRE NE KADAR 2023? Diyanet ile fitre bedeli kaç TL, ne zaman verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?

2023 Fitre bedeli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bu yılki fitre miktarı belli oldu. Açıklamada, bu ücretin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için erkenden ödenebileceği bilgisine yer verildi. Bu noktada depremzedelere yardım etmek isteyen kişiler, "2023 fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet ile fitre ne zaman verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu ile ilgili merak edilenler.

FİTRE NE KADAR? 2023 Fitre bedeli kaç TL, Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

2023 Fitre ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılında geçerli olacak yeni fitre tutarını açıkladı. Bu ücreti 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara göndermek isteyenler ise bu noktada ''Fitre ne zaman verilir, Ramazan'dan önce verilir mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile bu sorulara da açıklık getirdi. Bu ücret, isab miktarı malı olan Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Peki, 2023 Kişi başı fitre ne kadar oldu, kaç TL? Fitre ne zaman verilir, Ramazan ayından önce verilir mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

FİTRE NE KADAR? 2023 Fitre bedeli kaç TL, Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

2023 fitre bedeli Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

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FİTRE NE KADAR? 2023 Fitre bedeli kaç TL, Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Normal şartlarda, Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

FİTRE NE KADAR? 2023 Fitre bedeli kaç TL, Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

FİTRE RAMAZAN AYINDAN ÖNCE VERİLEBİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 ili vuran ve 13.5 milyon insanın hayatını etkileyen deprem yüzünden fitrenin Ramazan'dan önce verilebileceğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.

Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

FİTRE NE KADAR? 2023 Fitre bedeli kaç TL, Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna, ''Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler'' cevabını verdi.

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