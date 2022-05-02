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Haberler Yaşam Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:18

Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak ediliyor. Bayramın gelmesi nedeniyle henüz fitresini vermemiş olan vatandaşlar "Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?" sorularına yanıt arıyor. Kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilmesi yükümlü olunan fitre ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda fitre miktarı 40 TL olarak açıklanmıştı. İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak verilmesi yükümlü bulunulan fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

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Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Fitre ne zaman verilecek, bayramda verilir mi? Fitre ne zamana kadar verilir ve kimler verebilir?

KİMLER FİTRE VEREBİLİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280).

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