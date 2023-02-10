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Haberler Yaşam Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan'dan önce verilebilir!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:11

Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan'dan önce verilebilir!

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki fitre miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada; Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için bu ücretin erkenden ödenebileceği duyurusunun ardından, depremzedelere yardım etmek isteyen milyonlarca vatandaş "Diyanet ile 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ücret , isab miktarı malı olan müslüman kişilerin Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türü olarak bilinir. Peki, 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan’dan önce verilebilir!

2023 fitre miktarı vatandaşların gündeminde. Depremzedelere yardım amaçlı olarak bu ücretlerin Ramazan öncesinde verilebileceği açıklaması ile beraber bu yılın kişi başı fitresi de netleşmiş oldu. Bu noktada vatandaşlar "2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte bu yılın fitre tutarı ve detaylar.

Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan’dan önce verilebilir!

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı

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Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan’dan önce verilebilir!

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Normal şartlarda, Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan’dan önce verilebilir!

Ancak Diyanet İşleri, ülkemizde binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu ücretlerle yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Ramazan ayı öncesinde fitrelerini vermelerinde bir sakınca bulunmadığını duyurdu.

Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

Fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Depremzedeler için Ramazan’dan önce verilebilir!
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