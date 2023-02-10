Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki fitre miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada; Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için bu ücretin erkenden ödenebileceği duyurusunun ardından, depremzedelere yardım etmek isteyen milyonlarca vatandaş "Diyanet ile 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ücret , isab miktarı malı olan müslüman kişilerin Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türü olarak bilinir. Peki, 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.