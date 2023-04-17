Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Diyanet'in açıkladığı 2023 fitre miktarı Ramazan'ın sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bu noktada vatandaşlar "2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada depremzedelere yardım amaçlı olarak bu ücretlerin Ramazan öncesinde de verilebileceği duyurulmuş birçok kişi deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımda bulunarak bu görevini icra etmişti. Bu yılın kişi başı fitresi da son günlerde merak edilen konular arasında. Peki, 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir? İşte detaylar.