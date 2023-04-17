Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Ancak Diyanet İşleri, ülkemizde binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu ücretlerle yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Ramazan ayı öncesinde fitrelerini vermelerinde bir sakınca bulunmadığını duyurdu.

Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.