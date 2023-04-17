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Haberler Yaşam Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:23

Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Diyanet'in açıkladığı 2023 fitre miktarı Ramazan'ın sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bu noktada vatandaşlar "2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından yapılan açıklamada depremzedelere yardım amaçlı olarak bu ücretlerin Ramazan öncesinde de verilebileceği duyurulmuş birçok kişi deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımda bulunarak bu görevini icra etmişti. Bu yılın kişi başı fitresi da son günlerde merak edilen konular arasında. Peki, 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir? İşte detaylar.

Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Bu yılki fitre miktarı Diyanet tarafından Ramazan öncesinde daha duyurulmuştu. İsab miktarı malı olan müslüman kişilerin Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türü olarak bu ücret her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda ise Ramazan bayramına günler kala "2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2023 fitre miktarı ve merak edilen tüm detaylar.

Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı

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Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Normal şartlarda, Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Ancak Diyanet İşleri, ülkemizde binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu ücretlerle yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Ramazan ayı öncesinde fitrelerini vermelerinde bir sakınca bulunmadığını duyurdu.

Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

Fitre nedir, kimlere verilir? 2023 Ramazan fitresi ne zaman verilir, fitre ne kadar, kaç TL, ne zamana kadar verilir?

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna, 'Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler' cevabını verdi."

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