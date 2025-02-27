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Haberler Yaşam FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 16:41

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan yaklaşırken bu yılın fitre miktarı duyuruldu. Yardımlaşmanın önemli bir unsuru olan fitre, Ramazan boyunca verilmesi gereken bir sadakadır. 80,18 gram altın veya eşdeğer mala sahip olan Müslümanlar için fitre vermek vaciptir. Fıtır sadakası olarak da bilinen bu bağış, Ramazan'da paylaşma bilincini güçlendirir. Peki, 2025 fitre ücreti ne kadar, hangi günlerde verilir? İşte Diyanet'in açıkladığı tutar…

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte fitre, yani fıtır sadakası merak konusu oldu. Mezheplere göre değişiklik gösterse de amacı, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır. Peki, 2025 fitre tutarı kaç TL, kimler alabilir?

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

DİYANET 2025 FİTRE BEDELİNİ AÇIKLADI!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

RAMAZAN NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.

FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

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