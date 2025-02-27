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FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
16:41
FİTRE MİKTARI 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre ne kadar, kimlere ve ne zaman verilir?
Ramazan yaklaşırken bu yılın fitre miktarı duyuruldu. Yardımlaşmanın önemli bir unsuru olan fitre, Ramazan boyunca verilmesi gereken bir sadakadır. 80,18 gram altın veya eşdeğer mala sahip olan Müslümanlar için fitre vermek vaciptir. Fıtır sadakası olarak da bilinen bu bağış, Ramazan'da paylaşma bilincini güçlendirir. Peki, 2025 fitre ücreti ne kadar, hangi günlerde verilir? İşte Diyanet'in açıkladığı tutar…