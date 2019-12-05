Fiyatı dudak uçuklatan güvercinler!

MİLİMETRİK FARKLA ASTRONOMİK FİYAT FARKI
Federasyon yönetiminde yer alan Fırat Uğurlu, festivalde 225 güvercinin yarıştığını, yaklaşık 850 kişinin yarışmaya katıldığını söyledi. Yarışmadaki kriterler hakkında bilgi veren Uğurlu, "Kürenk, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) olarak erkek, dişi, postlu ve pullu gibi kategorilere ayrıldı. Özellikleri, standartları federasyon tarafından sabitlendi. Gagası, gözü, göğsünün kınası, pul- paça ve kuyruk yapıları farklılık gösterir. Biz her kuşu birbirinden ayırabilecek sevdaya sahibiz. Milimetrik farklılıklarla astronomik fiyat farklılıkları oluşturur. Bu güvercinlere harcadığımız emeğin fiyatı yok" diye konuştu.