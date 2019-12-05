Fiyatı dudak uçuklatan güvercinler!

Bizler de yurt dışına gidip hem güvercinleri hem de ülkemizi anlatıyoruz. Güvercin sevgisi bizi bir araya getiriyor. Şebap güvercini besleyenlerle önce illerinde dernekler kurduk, ardından federasyon olarak gerekli hukuki zemini hazırladık. Belli bir standardımız oldu. Hobi olarak kurulan yerlere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz.