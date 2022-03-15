Güncel benzin fiyatı... Brent petroldeki düşüşün etkisiyle beklenen motorin indirimi de geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Daha önce zam ve indirim haberlerini duyuran EPGİS'in sosyal medya hesabından açıklama gelmezken vatandaşlar yeni fiyatlarla ilgili olarak "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, ne zaman gelecek 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...