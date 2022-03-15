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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.03.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:54

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Güncel benzin fiyatı... Brent petroldeki düşüşün etkisiyle beklenen motorin indirimi de geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Daha önce zam ve indirim haberlerini duyuran EPGİS'in sosyal medya hesabından açıklama gelmezken vatandaşlar yeni fiyatlarla ilgili olarak "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, ne zaman gelecek 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Benzin ve motorinde beklenen indirim müjdesi geçtiğimiz gece yarısı geldi. Brent petroldeki gerileme pompaya da yansıdı. Buna göre; Bazı akayakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığı görüldü. Yeni ve güncel fiyatlarla ilgili olarak "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekti. Peki, Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

SON DAKİKA HABERİ | MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,38 TL İNDİRİM YAPILDI

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası petrol fiyatlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yükselen benzin ve motorin fiyatları için yeni haber akışıyla indirim beklentisi oluşmuştu. Bununla beraber bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ!

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatları 130 dolara çıkmış ve son 13.5 yılın zirvesini görmeyi başarmıştı. Bu durumun akabininde brent petrol fiyatları 110 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

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Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıt ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Benzin indiriminin bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi öngörülüyor.

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 20.44 liradan, İzmir'de 20.46'dan İstanbul'da ise 20,35 lira civarından işlem görüyor.

Motorin fiyatları ise, Ankara'da 22,90 liradan, İstanbul'da 22,82 liradan, İzmir'de ise 22,90'dan işlem görüyor.

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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