Haberler Yaşam Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 15.03.2022 17:56 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:54

Benzin fiyatı son dakika GÜNCEL LİSTE! 15 Mart 2022 motorin indirimi ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Güncel benzin fiyatı... Brent petroldeki düşüşün etkisiyle beklenen motorin indirimi de geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Daha önce zam ve indirim haberlerini duyuran EPGİS'in sosyal medya hesabından açıklama gelmezken vatandaşlar yeni fiyatlarla ilgili olarak "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, ne zaman gelecek 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...