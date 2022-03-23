Haberler Yaşam FLAŞ! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek? Emekliye 3300 TL'lik bayram ikramiyesi müjdesi!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:03

FLAŞ! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek? Emekliye 3300 TL'lik bayram ikramiyesi müjdesi!

Bu sene Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, emekli bayram ikramiyesi zammı beklentilerine neden oldu. Bilindiği gibi yılda iki kez Kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu tutar son olarak 1100 TL olarak belirlenmişti. Bu noktada gözler "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri ve zammı ile ilgili tüm gelişmeler...