Haberler Yaşam FLAŞ HABER! Ramazan'da emekliye bayram ikramiyesi müjdesi yolda! Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ne kadar?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:38

FLAŞ HABER! Ramazan'da emekliye bayram ikramiyesi müjdesi yolda! Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ne kadar?

Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte milyonları ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2022 yılında asgari ücret, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan rekor seviyedeki artışlar sonrası ikramiyede de zam beklentileri doğmuştu. Bu noktada "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Nisan sonu hesaplara geçecek olan ücretlerin artışıyla ilgili 3000 TL'nin üzerine çıkması gibi gündeme gelen 4 formül de emeklilerin yüzünü güldürecek cinsten. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte konuya dair detaylar...