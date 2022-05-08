Haberler Yaşam FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Giriş Tarihi: 08.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:04

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ödül oyununu kazanan takım ise, İngiltere'ye Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin maçını izlemeye gidecek. Bu akşamki, ödül oyununun sunuculuğunu uzun bir zaman sonra Acun Ilıcalı yapacak. Sosyal medyada dolaşan görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'deki Hull City maçında, bir taraftar gönüllüler takımının fotoğrafını çekerken, Nagihan Karadere'nin elindeki telefon sosyal medyayı salladı. İzleyiciler, 'Hani yarışmacılar kimseden haber alamıyordu?' sorusunu sormaya başladı. İşte Acun Ilıcalı'yı bir hayli zora sokacak o görüntüler;