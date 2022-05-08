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Haberler Yaşam FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:04

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ödül oyununu kazanan takım ise, İngiltere'ye Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin maçını izlemeye gidecek. Bu akşamki, ödül oyununun sunuculuğunu uzun bir zaman sonra Acun Ilıcalı yapacak. Sosyal medyada dolaşan görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'deki Hull City maçında, bir taraftar gönüllüler takımının fotoğrafını çekerken, Nagihan Karadere'nin elindeki telefon sosyal medyayı salladı. İzleyiciler, 'Hani yarışmacılar kimseden haber alamıyordu?' sorusunu sormaya başladı. İşte Acun Ilıcalı'yı bir hayli zora sokacak o görüntüler;

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'da Parviz ve Merve Aydın'ın vedasının ardından bu hafta eleme yapılmama kararı alındı. Bu akşam ise sevilen yarışmada ödül oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı ödül oyununu kazanan takım İngiltere'ye Hull City'e gitme hakkı kazanacak. İzleyiciler heyecanla akşamı beklerken, sosyal medyada ödül ile ilgili paylaşılan o görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'deki Hull City maçında, bir taraftar gönüllüler takımının fotoğrafını çekerken, Nagihan Karadere'nin elindeki telefon sosyal medyayı salladı.

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

BU HAFTA ELEME YAPILMAYACAK!

Survivor 2022'de bu hafta eleme olmayacak. Parviz ve Merve Aydın'ın sakatlık nedeniyle aynı anda yarışmayı bırakması, eleme olmaması kararı alındı. İlk üç eleme adayı ise, gönüllüler takımından Nisa, Evrim ve Berkan oldu.

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FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Bu akşam ise zorlu bir ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu Acun Ilıcalı tarafından sunulacak. Oyunu kazanan takım, İngiltere'ye Hull City maçını izleme hakkı kazanacak.

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

İzleyiciler, heyecanla akşamı beklerken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hull City maçını tribünden izleyen Nagihan'ın elinde net bir şekilde telefon olduğu görülüyor.

Bu görüntüler sosyal medyayı sallarken, art arda şoke eden fotoğraflar gelmeye devam etti.

FLAŞ: Survivor’da telefon krizi sosyal medyayı salladı! Bu görüntüler Acun Ilıcalı’yı bir hayli zora sokacak!

Yeni gelen görüntüler arasında Hikmet ve Berkan'ın kollarındaki akıllı saatler dikkatleri çekti.

Konuya ilişkin bir diğer iddia ise, Nagihan'ın elindeki cismin ve Berkan ile Hikmet'in kolundaki saatlerin takip için takıldığı belirtildi.

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