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Flört uygulaması kullanan ünlü kadın emlakçıya şok: Müstehcen fotoğraflarını apartmana astı!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:25
Flört uygulaması kullanan ünlü kadın emlakçıya şok: Müstehcen fotoğraflarını apartmana astı!
Ünlü emlakçı Gülçin E'nin başı arkadaşlık sitesinden tanıştığı eski sevgilisi İbrahim M. ile büyük derde girdi. Şüpheli ısrarla takip edip tehdit mesajları gönderdiği kadının müstehcen fotoğraflarını yaşadığı apartmana asarak adeta kabusu yaşattı. Gülçin E'nin şikayetçi olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Görülen duruşmada şüpheli 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.