Flört uygulaması kullanan ünlü kadın emlakçıya şok: Müstehcen fotoğraflarını apartmana astı!

BEN SANA BİR ŞEY YAŞATMADIM HENÜZ

Şüpheli, İbrahim M., Gülçin E.'nin mail adresine "Ben sana bir şey yaşatmadım henüz, sabırla bekliyorum, bilirsin ki ben bulurum, bilirim kuşlar söyler bana, istediğim insanın nerede nefes aldığını, saat kaçta ne yaptığını duyarım. Bağdatlıyı sakat bırakmadan edemeyeceğim adresi de belli, o Moda iti isteseydi o kâğıdı sen tuvaletteyken alıp okuyup cebine koyduktan sonra Moda'daki evine giderdi, yönetime şikâyet etmezdi." şeklinde mesaj gönderdi.