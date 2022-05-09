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Haberler Yaşam Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 13:50

Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?

Türkiye'nin en yaşanabilir ve çalışabilir iller listesi Forbes raporu sonrası belli oldu. Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da, küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer alan bir ülkedir. Forbes tarafından Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri ise 94 raporda 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralandı. İşte, " İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında hangi ilimiz kaçıncı oldu?" sorusunun yanıtı ve detayları

Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi?

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye'de iş yapmak ve yaşamak için en iyi şehirler ise Forbes tarafından açıklandı. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes tarafından 94 başlıktaki veri setine göre iller hazırlandı.

Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi?

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi?

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi?

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Forbes il il raporunda duyurdu: Türkiye’nin en yaşanabilir şehri hangisi?

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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