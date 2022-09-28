Haberler Yaşam Forbes raporunda ortaya çıktı! 94 başlıkta hazırlandı: Türkiye'nin yaşamak için en iyi şehirleri

Giriş Tarihi: 28.09.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 10:07

Forbes raporunda ortaya çıktı! 94 başlıkta hazırlandı: Türkiye'nin yaşamak için en iyi şehirleri

81 il ve 922 ilçesiyle Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2022 TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin kişi olarak açıklandı. Avrupa kıtası ile Asya'yı birleştiren bölgesinin stratejik bir gücü olarak dünyada kabul edilen Türkiye, son Rusya ve Ukrayna savaşında da etkinliğini tekrar gösterdi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin en yaşanabilir kentleri Forbes raporuyla belirlendi. 94 başlıkta hazırlanan Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesinde önemli detaylar var. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" sıralamasında hangi ilimiz kaçıncı oldu? İşte sizleri sonuçlarıyla şaşırtabilecek liste...