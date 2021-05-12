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Haberler Yaşam Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 13:09

ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

Focus, 'un en popüler modellerinden biri. 1998'den beridir üretimde. Ülkemizde veya yurt dışındaki yollarda Focus'a denk gelebilirsiniz. Ancak Focus'un ismi bu sefer yenileme çalışmasıyla gündeme geldi. Bir süreden beridir eski kasa 'unu yenilemek isteyen biri Türk ustaların kapısını çaldı. Aracın son hali şoke etti.

Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

Eski kasa 'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.

Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

Bu defa eski kasa bir 'u yenilediler.

Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...

İşte o çalışma...

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