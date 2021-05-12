HaberlerYaşamFord Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 13:06Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 13:09
Ford Focus ezberleri bozdu! Eski kasa Focus'a bakın ne yaptılar...
Focus, Ford'un en popüler modellerinden biri. 1998'den beridir üretimde. Ülkemizde veya yurt dışındaki yollarda Focus'a denk gelebilirsiniz. Ancak Focus'un ismi bu sefer yenileme çalışmasıyla gündeme geldi. Bir süreden beridir eski kasa Ford Focus'unu yenilemek isteyen biri Türk ustaların kapısını çaldı. Aracın son hali şoke etti.