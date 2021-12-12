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Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:50

Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 (F1) şampiyonu belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?

Yarış severler Formula 1 için geri sayıma geçti. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarış belirlenen saatte başlayacak. Yarışa Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacak. Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan şampiyonluk mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek. Heyecanın bir an olsun eksilmeyeceği Formula 1'in ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 (F1) şampiyonu kim? Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?

Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 F1 şampiyonu belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?
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Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 F1 şampiyonu belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?
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Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 F1 şampiyonu belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 F1 şampiyonu belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?
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