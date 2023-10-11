Haberler Yaşam Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 23:14

Fosfor bombası nedir, etkisi nedir sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'de sivil yerleşim yerleri gece gündür demeden bombalanıyor. Saldırılar gittikçe artarken, yasaklı fosfor bombası da sivillerin üzerinde kullanılmaya başladı. Bu noktada, fosfor bombası ne yapar, neden yasak sorusu yanıt aramakta. İnsan derisine değdiği anda kemiğe nüfus eden bu bomba, bir insanlık suçu olarak kabul ediliyor. Peki, fosfor bombası nedir, ne yapar, etkisi nelerdir? İşte detaylar