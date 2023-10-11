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Giriş Tarihi: 11.10.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 23:14

Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

Fosfor bombası nedir, etkisi nedir sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'de sivil yerleşim yerleri gece gündür demeden bombalanıyor. Saldırılar gittikçe artarken, yasaklı fosfor bombası da sivillerin üzerinde kullanılmaya başladı. Bu noktada, fosfor bombası ne yapar, neden yasak sorusu yanıt aramakta. İnsan derisine değdiği anda kemiğe nüfus eden bu bomba, bir insanlık suçu olarak kabul ediliyor. Peki, fosfor bombası nedir, ne yapar, etkisi nelerdir? İşte detaylar

Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

Son dakika fosfor bombası hakkında araştırmalar hız kazandı. İsrail Gazze üzerinde insanlık suçu işlemeye devam ederken, İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını kesmeyeceğe benziyor. Peki, Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak? İşte konu hakkında detaylar

Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır.

Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

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Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Büyük yangınlar oluşur.

Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

FOSFOR BOMBASI NEDEN YASAK?

Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.

Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.

Fosfor bombası nedir, ne yapar? İsrail’den Gazze’ye saldırılar beşinci gününde devam ediyor! Fosfor bombası etkisi nedir, neden yasak?

FOSFOR BOMBASI ZARARLARI NELERDİR?

İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.

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