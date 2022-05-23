FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı.