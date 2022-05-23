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FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 23.05.2022 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
20:46
FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu
Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesinin sosyal medyaki paylaşımına FOX TV spikeri Gülbin Tosun' "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." yanıtını vermişti. Tosun'un paylaşımının ardından acılı anne şikayetçi oldu.