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Haberler Yaşam FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 23.05.2022 20:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 20:46

FOX spikeri Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesinin sosyal medyaki paylaşımına FOX TV spikeri Gülbin Tosun' "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." yanıtını vermişti. Tosun'un paylaşımının ardından acılı anne şikayetçi oldu.

FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle FOX TV'de haber sunan Gülbin Tosun hakkında savcılığa şikayette bulundu.

FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Anne Derya Pınar, Serik ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılmasını isteyerek, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok, işedikleri için kuruyor diktiğimiz ağaçlar. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda." paylaşımında bulunduğunu belirtti.

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FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

FOX TV'de hafta sonu ana haberleri sunan Gülbin Tosun'un kendisine yanıt olarak "Senin peşindeyim, yarın geliyorum. Arsız sefil." yazdığını aktaran Pınar, gelen tepkiler üzerine Tosun'un paylaşımı sildiğini kaydetti.

FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Çok üzüldüğünü, büyük bir acıyla travma içerisinde olduğunu dile getiren Pınar, "Hakkımızı savunurken, çocukların yaşam hakkını savunurken haber bülteni sunan, tarafsız olması gereken bir insanın bu şekilde hakaret etmesi beni çok sarstı.

FOX spikeri Gülbin Tosun’dan Mahra Melin Pınar’ın annesini tehdit etmişti: Acılı anne şikayetçi oldu

Çünkü biz gazetecilerin tarafsız olmaları gerektiğini düşünürüz. Neden bu kadar sinirlendiğini bilmiyorum. Bir taraf olacaksa eğer çocuktan taraf olmasını, çocukların yaşam hakkını savunmasını isterdim." diye konuştu.

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