Fransa Polonya maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, ''Fransa Polonya maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Fransa Polonya maçı canlı izle linkine erişmeye çalışıyor. Peki, Fransa Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2022 Dünya Kupası karşılaşması TRT 1 canlı yayın ile Fransa Polonya maçı canlı izle ve tüm detaylar!