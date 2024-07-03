Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalı ve saati araştırılıyor. Sporseverler yayın başında maçı takip etmek istiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından paylaşılan karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda ve saat kaçta?