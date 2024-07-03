Haberler
Yaşam
Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:09
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında hazırlık maçları yapıyor. Rouen şehrinde yapılacak karşılaşma için Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Basketbolseverler ekran başında yayını araştırıyor. Peki; Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...