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Haberler Yaşam Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:09

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında hazırlık maçları yapıyor. Rouen şehrinde yapılacak karşılaşma için Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Basketbolseverler ekran başında yayını araştırıyor. Peki; Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalı ve saati araştırılıyor. Sporseverler yayın başında maçı takip etmek istiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından paylaşılan karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık karşılaşması Fransa Türkiye basketbol maçı 3 Temmuz Çarşamba günü saat 22.10'da başlayacak.

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Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçının yayıncısı bulunmuyor. Aynı saatlerde S Sport ekranlarında U17 takımının Dünya Kupası son 16 maçı olacak.

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM FİLİPİNLER'İ YENDİ!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Filipinler'i 84-73'lük skorla mağlup etti.

Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle: FIBA 2025 Fransa Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

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