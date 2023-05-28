Haberler Yaşam Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:29

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Tüyleri diken diken eden olay Fransa'da meydana geldi. Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5) bıçakla katledildi. Talihsiz kadının eski eşi kelepçelendi. Şüphelinin vahşetten önce; işaret diliyle video paylaştığı öğrenildi...