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Haberler Yaşam Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:29

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Tüyleri diken diken eden olay Fransa'da meydana geldi. Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5) bıçakla katledildi. Talihsiz kadının eski eşi kelepçelendi. Şüphelinin vahşetten önce; işaret diliyle video paylaştığı öğrenildi...

Özgür ÖZDEMİR
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Tarihler 25 Mayıs'ı gösterdiğinde Fransa'nın Dreux kentinde korkunç bir olay meydana geldi.

Fransa'da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa'da yaşayan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi.

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Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata'yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış!

ESKİ KOCASI GÖZALTINDA
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eski eşi Y.K., gözaltına alındı.

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