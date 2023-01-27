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Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:20

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

Duyanları şaşkına çeviren olay Antalya'da yaşandı. Fransa'da yaşayan 2 gurbetçi aile, 2004 yılındayken Antalya'da satın aldıkları dairelerine tatil yapma umuduyla geldi. Aileler, evlerine giremeyince hayatının şokunu yaşadı. Meğer gurbetçilerin kendi daireleri kiralanmış. İşte o haberin detayları..

DHA
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

Fransa'da yaşayan ve akraba olan çiftler Aslı (70)- İzzet Ög (76) ve Ahmet (63)- Gökçen Konuk (58), yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire alıp, döşedi.

Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

Ahmet Konuk, 21 Ocak Cumartesi günü Fransa'dan Antalya'ya geldi ve akrabasının evinde kaldı.

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Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

Konuk, pazar günü sabah saatlerinde valizini alarak evine gitti. Birinci kattaki evine çıkan Ahmet Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkarak bir süre bekledi.

Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

Bu sırada bir çiftin binadan çıktıktan sonra döndüğünü gören Konuk, arkalarından binaya girdi. Çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğini gören Ahmet Konuk, evin kendisine ait olduğunu söyleyip, içeri nasıl girdiklerini sordu. Konuk, ardından polisi arayarak şikayetçi oldu.

Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!

BERABER EV ALDIKLARI AKRABASINA HABER VERDİ

Ahmet Konuk, kendileriyle 2004 yılında aynı apartmandan yan daireyi satın alan, Fransa'daki akrabasının evinin kapı göbeğini değiştirilip, kiraya verildiğini de öğrenince Aslı- İzzet Ög çiftini arayarak durumdan haberdar etti. Çift haberi alır almaz aynı gün uçakla Antalya'ya geldi. Ög çifti de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Konuk'a ait dairede oturan O.V.E.'nin, evi kendisine kiraladığını söylediği H.D., şikayet üzerine polis merkezine getirildi. H.D.'nin, evi 10 bin TL'ye kiraya verip, sözleşme yaptığı öğrenildi.

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