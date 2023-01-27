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Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
11:20
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi aileler hayatının şokunu yaşadı: Kendi daireleri kiralanmış!
Duyanları şaşkına çeviren olay Antalya'da yaşandı. Fransa'da yaşayan 2 gurbetçi aile, 2004 yılındayken Antalya'da satın aldıkları dairelerine tatil yapma umuduyla geldi. Aileler, evlerine giremeyince hayatının şokunu yaşadı. Meğer gurbetçilerin kendi daireleri kiralanmış. İşte o haberin detayları..