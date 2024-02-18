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Fransa’nın kahraman Türk’ü! Komşusunu yangından kurtaran Türk boksöre, cesaret madalyası verildi
Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
06:36
Fransa’nın kahraman Türk’ü! Komşusunu yangından kurtaran Türk boksöre, cesaret madalyası verildi
Fransa'da yaşayan gurbetçi Türk boksör Kemal Altınpınar, kendisinin de oturduğu binada çıkan yangında, evinden çıkamayan 75 yaşındaki komşusunu canını hiç sayarak eve girip, kurtardı. Yaşlı komşu 1 ay gibi bir süre komada kaldıktan sonra hayata tutundu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde kahraman ilan edilen Altınpınar, belediye başkanlığı ve valilikten cesaret madalyası verildi.