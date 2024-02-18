Fransa’nın kahraman Türk’ü! Komşusunu yangından kurtaran Türk boksöre, cesaret madalyası verildi

CESARET MADALYASI VERİLDİ

Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi. Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım.