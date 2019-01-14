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De Gigord'un gözünden

1980 yılındaki seyahati esnasında, koleksiyonuna 19. ve 20. yüzyıl dönemine ait 6000 fotoğraf katan de Gigord'un arşivi, dijital koleksiyon çalışmaları kapsamında dijitalleştirildi.

Koleksiyon ayrıca 1878 yılında, 'un panoramik manzarasını oluşturmak için bir araya getirilen 10 parçalı bir panorama bütününü de içeriyor. Ne yazık ki, koleksiyonun ikinci kısmı kapsam dışı bulunduğu gerekçesiyle dijitalleştirme çalışmalarına dahil edilmedi. Bu kısımda, Osmanlı devlet modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemini aktaran basın fotoğrafları ve fotoğraf stüdyoları arşiv belgeleri bulunmakta. Bu belgelere erişim için, 'teki Getty Araştırma Enstitüsünü ziyaret etmek gerekiyor

Giriş Tarihi: 14.01.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 19:26
Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
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Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
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Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
Fransız Pierre De Gigord'un gözünden Osmanlı
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