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Fransa'da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
15:12
Fransa'da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım
Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavgaya ilişkin hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos (25), yargılandığı davaya bakan kadın yargıca mektup yazarak, Süper Lig lideri Trabzonspor'un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için özel izin istedi. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında fanatik taraftarın ülkesine gitmesine izin verdi. Memleketine geleceği günü iple çeken Likos, "İzin çıkınca sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım. Şu an sadece şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi. Mustafa Likos'un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da "Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Paris'te yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.