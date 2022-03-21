Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

Yargı süreci devam eden ve yurt dışı yasağı süren Likos, Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor için ve yurt dışı yasağı olmasından dolayı Türkiye'ye gidemeyeceğinden dolayı takımı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılabilmek için davasına bakan yargıca mektup yazarak maçını tribünde izlemek için izin istedi.