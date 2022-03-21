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Haberler Yaşam Fransa'da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:12

Fransa'da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavgaya ilişkin hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos (25), yargılandığı davaya bakan kadın yargıca mektup yazarak, Süper Lig lideri Trabzonspor'un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için özel izin istedi. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında fanatik taraftarın ülkesine gitmesine izin verdi. Memleketine geleceği günü iple çeken Likos, "İzin çıkınca sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım. Şu an sadece şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi. Mustafa Likos'un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da "Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Paris'te yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

FRANSA'DA TRABZONSPOR TARAFTARINA ŞAMPİYONLUK İZNİ: BÖYLE BİR OLAY HİÇ DUYMADIM

Fransa'nın başkenti Paris'te bir inşaat firmasında çalışan ve 5 ay önce Aylin Likos ile evlenen Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

Yargı süreci devam eden ve yurt dışı yasağı süren Likos, Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor için ve yurt dışı yasağı olmasından dolayı Türkiye'ye gidemeyeceğinden dolayı takımı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılabilmek için davasına bakan yargıca mektup yazarak maçını tribünde izlemek için izin istedi.

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Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

Yurt dışı yasağı konulan ve yargıç tarafından talebi onaylanan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarına katılacağı günün heyecanını yaşıyor.

Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

"KUTLAMALARA KATILACAĞIM GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM"

Yargıç Celine Martini'ye yazdığı mektubun içerisinde bordo mavili takımın bu zamana kadar aldığı başarıları ve bazı görsellerin bulunduğu mektubu gönderdi.

Fransa’da Trabzonspor taraftarına şampiyonluk izni: Böyle bir olay hiç duymadım

Likos'tan gelen talep mektubunu inceleyen yargıç Martini, Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen talebi referans alıp, 27 Mart-10 Nisan'da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Yurt dışı yasağı konulan ve yargıç tarafından talebi onaylanan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarına katılacağı günün heyecanını yaşıyor.

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