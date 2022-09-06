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"Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu?" Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi
Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
14:09
"Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu?" Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi
Son dakika haberi... Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. 7 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar dron ile havadan görüntülendi. Otobüs şoförünün ifadesi de ortaya çıktı...