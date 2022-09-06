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Haberler Yaşam "Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu?" Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi
Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 14:09

"Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu?" Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

Son dakika haberi... Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. 7 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar dron ile havadan görüntülendi. Otobüs şoförünün ifadesi de ortaya çıktı...

Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu? Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenikapı sahil yolunda meydana geldi.

Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu? Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

İddiaya göre, Yenikapı'da seyir halinde içinde yolcu bulunmayan 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsün freni patlayınca kontrolden çıktı.

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Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu? Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

Otobüs önündeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. Bir motosikleti de altına alan otobüs, bariyerlere çarparak durdu. 7 aracın karıştığı kazada aralarında şoförün de bulunduğu 12 kişi yaralandı

Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu? Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araçlar ise havadan görüntülendi.

Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu? Yenikapı’da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi

Vardiyasını bitirdikten sonra otobüsü diğer sürücüye teslim eden ve kaza haberini alınca olay yerine gelen şoför, "Haber geldi kaza yapmış diye. Ben de bir şey bilmiyorum.

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