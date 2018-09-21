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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş

Giriş Tarihi: 21.09.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:06
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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Beyazevler Mahallesi'nde yol kenarında otostop yaparak araçları durduran kadınların fuhuşyaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

2 ay boyunca polis atık kağıt toplayıcısı ve temizlik görevlisi olarak hem karadan hem havadan drone ile fuhuş yapan ve yaptıranları takip etti. Polis sonunda Mehmet Y.'nin kurduğu bir fuhuş çetesi olduğunu tespit edip 18 Eylül günü şafak vakti operasyon yaptı.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

Operasyonda çete lideri ve yardımcılarıyla birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 3 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların sorgularında ilginç olaylar olduğu ortaya çıktı.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

Telefon dinlemesine takılan kişinin kendisi olmadığını söyleyen çete lideri Mehmet Y.'nin, "Fuhuşla alakam yok. Ben minibüsümde köfte ekmek satıyorum" dediği öğrenilirken, diğer zanlıların Mehmet Y. hakkında "Biz onu hiç köfte ekmek satarken görmedik" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

Öte yandan çete lideri Mehmet Y.'nin kebap ustası ağabeyi Burhan Y.'nin "Kardeşim beni 'minibüste kebap satacağız' diye kandırdı. Ama kebap yerine kadın sattık" diye ifade verdiği ileri sürüldü.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

BEN SİZDEN DAHA İYİ ÇALIŞIRIM

Çete lideri Mehmet Y.'nin az para kazanan kadınlara ise sinirlendiğinde "Ben bile sizden daha iyi çalışırım" diye sitem ettiği öğrenildi.

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Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş
Fuhuş çetesi dayak timi kurmuş

Bu arada, kadınların gece ıssız yerlerde fuhuş yaptığı, bu sırada bazı müşterilerin para vermeyip kadınları da dövmesi üzerine çete üyesi S.O., Ş.T. ve S.B. isimli çocuklardan oluşan 'dayak timi' kurularak fuhuş yapmaya giden kadınlar takip edilerek zorluk çıkartan müşterilerin bu çocuklar tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İlişkiye girmek için arabasına aldıkları kadınları kaçırmamaları için motosikletlerle takip ettirdikleri tespit edilen çetenin üyelerinden Ufuk E.'nin "Sevgilim D.C.'yi evlenene kadar pazarlayacaktım" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

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