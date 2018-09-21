Fuhuş çetesi "dayak timi" kurmuş

Bu arada, kadınların gece ıssız yerlerde fuhuş yaptığı, bu sırada bazı müşterilerin para vermeyip kadınları da dövmesi üzerine çete üyesi S.O., Ş.T. ve S.B. isimli çocuklardan oluşan 'dayak timi' kurularak fuhuş yapmaya giden kadınlar takip edilerek zorluk çıkartan müşterilerin bu çocuklar tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İlişkiye girmek için arabasına aldıkları kadınları kaçırmamaları için motosikletlerle takip ettirdikleri tespit edilen çetenin üyelerinden Ufuk E.'nin "Sevgilim D.C.'yi evlenene kadar pazarlayacaktım" diye ifade verdiği ortaya çıktı.