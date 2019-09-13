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Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarında birbirleriyle irtibatlı olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların, fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koydukları ve bu gözcülere de komisyon verdikleri belirlendi.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 11:47
Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

Ekipler, travesti olan T.A. (37), D.G. (32), İ.A. (27), R.A. (26), A.T. (31), H.S.D. (43), R.H. (35) ile S.B. (33) ve resmi nikahlı eşi A.B.B.'nin bahse konu suçlarla ilgili birbirleriyle irtibatta olduklarını ve faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi.

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Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların eskort siteleri ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden fuhuş ilanı verdikleri, fuhuş maksatlı anlaştıkları erkek müşterilerle para karşılığında fuhuş yaptıkları, bazı müşterilerini arkadaşlarına yönlendirip fuhşa aracılık ettikleri, D.A. (26) ve C.A.'ya (21) kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları, bazı şahısların fuhuş yapılan evlerinde etrafında gözcülük yaptığı ve fuhuştan kazanılan paradan komisyon aldıkları, şahısların birbirlerini ve mağdur kadınları fuhşa teşvik ettiklerini, fuhşa aracılık ederek fuhşu kolaylaştırdıkları ve ev kiralamak suretiyle fuhşa yer ve imkan sağladıklarını tespit etti.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

2 gün önce operasyon için düğmeye basan ekipler, T.A., D.G., İ.A., R.A., A.T., H.S.D., R.H., S.B. ve A.B.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise narkotik maddeleri ve madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler
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Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler
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