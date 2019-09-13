Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahısların eskort siteleri ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden fuhuş ilanı verdikleri, fuhuş maksatlı anlaştıkları erkek müşterilerle para karşılığında fuhuş yaptıkları, bazı müşterilerini arkadaşlarına yönlendirip fuhşa aracılık ettikleri, D.A. (26) ve C.A.'ya (21) kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları, bazı şahısların fuhuş yapılan evlerinde etrafında gözcülük yaptığı ve fuhuştan kazanılan paradan komisyon aldıkları, şahısların birbirlerini ve mağdur kadınları fuhşa teşvik ettiklerini, fuhşa aracılık ederek fuhşu kolaylaştırdıkları ve ev kiralamak suretiyle fuhşa yer ve imkan sağladıklarını tespit etti.